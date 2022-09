James Cromwell interpreta a Arthur Hoggett, el granjero de ‘Babe, el cerdito valiente’ . En la película es un hombre de pocas palabras que valora mucho a sus animales, y parece que esa forma de ser incluso traspasa la pantalla. Cromwell es vegano desde 1974 y activista por los derechos de los animales, por lo que se aseguró de que durante el rodaje de la película todos los cerdos, ovejas, etc. fuesen tratados de forma respetuosa.

En el año 2017, Cromwell acudió a la universidad Texas A&M para protestar por los experimentos con perros que se hacían en sus laboratorios con el objetivo de investigar sobre la distrofia muscular. El actor fue detenido por entorpecer una reunión de la junta y por desorden.

A pesar de que, supuestamente, la universidad ya había dejado de experimentar con animales, el actor y la organización animalista PETA afirmaban que no era cierto: “Texas A&M continúa atormentando a golden retrievers y otros perros pese a que décadas de esos experimentos no han llevado a una cura para las personas con distrofia muscular. Es hora de dejar libres a esos perros y que vayan a buenos hogares donde puedan vivir el resto de sus vidas en paz”, dijo el actor.