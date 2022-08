Be Mad incorpora el cine en HD como elemento central de su programación con un catálogo de películas agrupadas en grandes eventos y ciclos temáticos

“La televisión y el cine han ido de la mano de forma histórica, especialmente en Mediaset España, tanto como productores de obras cinematográficas de primer nivel a través de Telecinco Cinema, como difusores del séptimo arte en nuestros canales. Abrimos ahora a través de Be Mad una nueva ventana al género, con un potente catálogo de películas inicial que irá aumentando progresivamente, en una estrategia enfocada a seguir proponiendo una oferta de calidad dirigida a complementar el perfil multi target de la familia de canales del grupo. Lo haremos a través de eventos de programación tematizados por géneros cinematográficos, con el fin de proponer citas al espectador y seguir así potenciando nuestra oferta en los canales temáticos, que en los últimos meses están arrojando datos históricos de audiencia y liderazgo”, asegura Sergio Calderón, director de Be Mad.

La nueva estrategia de programación del canal estará vertebrada por diferentes eventos y ciclos vinculados a efemérides y a la actualidad cinematográfica y por contenedores temáticos por género como ‘CineMad Paradiso’ (cine clásico), ‘Mad in Spain’ (español), ‘Hollyblood’ (terror/suspense), ‘Action Mad’ (acción/thriller), ‘¡Vaya Des-Mad-Re!’ (comedia), ‘Galaxia 7’ (ciencia ficción), ‘Locaventuras’ (aventuras), ‘Directed By’ y ‘Todos al salón’ (familiar), entre otros. Además, Be Mad, en un guiño a los ‘locos’ por el séptimo arte, invitará también a los espectadores a programar el canal en el número 7 del mando a distancia.

Los ‘locos por el cine’ también disfrutarán en Be Mad de títulos que han gozado del reconocimiento no solo del público sino también de la crítica, alzándose con los premios más prestigiosos de la industria. De este modo, el sábado 3 de septiembre llegará el evento ‘And the Oscar goes to… Be Mad’ con tres títulos galardonados con el Oscar a la Mejor Película en sus respectivos años de estreno, entre otros premios en otras categorías: ‘Ghandi’ (13:30h), película biográfica que obtuvo ocho Oscar en 1982; ‘Lawrence de Arabia’ (16:00h), que se alzó con siete estatuillas en 1962; y ‘Spotlight’ (22:00h), que acaparó los Oscar a la Mejor Película y Guion Original en 2015.