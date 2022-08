En Be Mad nos volvemos locos por el cine, reserva tu entrada para disfrutar de las mejores películas. El 1 de septiembre llega a nuestro canal 'Imperium day', un día con los mejores títulos desde el coliseo. Pon Be Mad en el siete de tu mando y no te pierdas clásicos como 'Barrabás', 'Nerón', 'El primer rey', 'Augusto' y 'Gladiator'.